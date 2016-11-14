Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка- : -Нисикори
Хоккей  Торпедо- : -Салават Юлаев
Хоккей  Динамо Рига- : -Ак Барс
Теннис  Маррэй- : -Чилич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» нашел замену Хамесу в «Манчестер Юнайтед»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может переехать в чемпионат Италии. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, на игрока сборной Голландии претендует «Ювентус», который рассматривает его, как запасной вариант в случае провала по трансферу Хамеса Родригеса из мадридского «Реала». Ранее сообщалось, что на Депая также претендует «Милан» и «Эвертон».

Напомним, полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ за 34 млн евро в 2015 году. За это время Мемфис так и не сумел стать игроком стартового состава.

На данный момент 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Аксель Витсель: Пока не могу сказать, когда болельщики увидят меня в футболке «Ювентуса»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не готов гарантировать свой трансфер в «Ювентус», который, как ожидается, состоится в январе 2017 года.Де Хеа может перейти в «Реал» за 60 млн евроТренерский штаб мадридского «Реала» продолжает проявлять интерес к голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду Де Хеа.«Ливерпуль» попытается в январе приобрести ТуранаПолузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Don Balon.«Спартак» и «Терек» интересуются футболистом «Османлыспора» НдиайеПолузащитник турецкого клуба «Османлыспор» Папа Ндиайе попал в сферу интересов московского «Спартака» и грозненского «Терека».Уилшер намерен расторгнуть контракт с «Арсеналом» в 2017 годуПолузащитник Джек Уилшер, выступающий на правах аренды в «Борнмуте», хочет досрочно расторгнуть контракт с «Арсеналом», которому принадлежат права на игрока.Дортмундская «Боруссия» предлагает 15 млн и Шахина за Дауда«Боруссия» (Дортмунд) прорабатывает возможность трансфера полузащитника «Боруссии» (Менхенгладбах) Махмуда Дауда в ближайшее зимнее трансферное окно.«Ювентус» претендует на защитника Рикарду ПерейруЗащитник «Ниццы» Рикарду Перейра интересен «Ювентусу» и может продолжить карьеру в клубе из Турина.«Марсель» интересуется АзмуномНападающий «Ростова» Сердар Азмун попал в сферу интересов французского «Марселя», сообщает Tuttomercatoweb.Агент Кейта: Я не встречался ни с кем из «Наполи»Агент полузащитника «Лацио» Бальде Кейта опроверг информацию о переговорах с «Наполи».Дубль Депая принес Голландии победу над ЛюксембургомГолландия одержала в гостях победу над Люксембургом (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира.Полузащитник «Боруссии» М Дауд может перейти в «Ливерпуль»Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Махмуд Дауд привлек внимание «Ливерпуля». Переход может состояться уже в январе.Куман хочет видеть в «Эвертоне» ДепаяНападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Эвертоне».«Зенит» интересуется полузащитником «Коньяспора»«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику турецкого «Коньяспора» Омеру Али Чахинеру, сообщает Fanatik.«Милан» вновь попытается приобрести УилшираРуководство «Милана» рассматривает возможность приобретения по окончании нынешнего сезона полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира, сообщает Calciomercato.Агент Тиаго Силвы: Я не разговаривал с «Ювентусом»Агент защитника «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силвы Пауло Тоньетто заявил, что не ведет переговоры о переходе 32-летнего бразильца в «Ювентус».Дани Алвес: Я как ПикассоЗащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвес перед матчем отборочного турнира чемпионата мира с Перу сравнил себя с Пабло Пикассо и заявил, что выступление в серии A сделало его сильнее. Матч с Перу станет для 33-летнего защитника сотым в составе «пентакампеонов».«Ювентус» хочет купить ДепаяРуководство «Ювентуса» рассчитывает укрепить атаку команды фланговым нападающим «Манчестер Юнайтед» Мемфисом Депаем.Дмитрий Селюк: Выступаю за то, чтобы Траоре покинул ЦСКА и перешел в другой чемпионатАгент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем своего подопечного. Он считает, что Траоре нужно покинуть российский клуб.Аксель Витсель: Да, «Ювентус» мной интересуется, но я никуда не спешуПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о возможном переходе в «Ювентус».«Манчестер Сити» и «Барселона» нацелились на защитника «Ювентуса»19-летний правый защитник «Ювентуса» Поль Лирола, выступающий на правах аренды за «Сассуоло», привлек внимание ведущих европейских клубов.

Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Мемфис Депай
Мемфис Депайвсе новости
Хамес Родригес
Хамес Родригесвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение