«Ювентус» нашел замену Хамесу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может переехать в чемпионат Италии. Об этом сообщает Mirror.



По информации источника, на игрока сборной Голландии претендует «Ювентус», который рассматривает его, как запасной вариант в случае провала по трансферу Хамеса Родригеса из мадридского «Реала». Ранее сообщалось, что на Депая также претендует «Милан» и «Эвертон».



Напомним, полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ за 34 млн евро в 2015 году. За это время Мемфис так и не сумел стать игроком стартового состава.



На данный момент 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.



