Александр Медведев: Оптимизация клубов КХЛ должна складываться из объективных факторов

Первый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев высказался о возможном сокращении числа клубов КХЛ.

«Любая оптимизация должна складываться из объективных факторов. Я не совсем в курсе, в чем причина оптимизации сейчас. Нам не хватает хоккеистов? Хороших хоккеистов, может быть, и правда не хватает. Надо смотреть объективно на любое подобное соображение. Должна быть соревновательность, должна быть конкуренция, должна быть нормальная посещаемость. Если этого нет, тогда действительно нужно думать, необходимо ли нам такое количество команд», – приводит «Р-Спорт» слова Медведева.

Напомним, ранее в понедельник президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что не исключает сокращения числа клубов, принимающих участие в чемпионате лиги, начиная с сезона 2017/2018.