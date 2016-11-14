Иван Штырков: Силва – ударник, но я сильнее, быстрее и выносливее

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал, чего ждет от боя с бразильцем Антонио Силвой в рамках международного турнира по профессиональному боксу и смешанным единоборствам, который пройдет 18 ноября в Екатеринбурге.

«Много говорить не хочется, хочется уже делать. Подготовка к бою была шикарная, спасибо Алексею Титову и Герману Титову. Это будет большое испытание не только для меня, но и для Антонио Силвы.

Упор в тренировках был на ударную технику, проводил много спаррингов, две недели был на сборах в Киргизии, спасибо моему тренеру Николаю Попову. Под соперника были поправки в тренировочном процессе, 18 ноября будет видно, кто как готовился. Антонио – ударник, но я сильнее, быстрее и выносливее. Помимо нашего боя, состоятся еще девять поединков, все готовы биться, все заряженные, это будет грандиозное шоу», – приводит AllBoxing.ru слова Штыркова.

Добавим, что турнир в Екатеринбурге организован промоутерской компанией «РМК Боксинг Помоушенс» (Titov Boxing Promotions).