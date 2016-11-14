Миланов пройдет дополнительное медобследование в ЦСКА

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что полузащитник армейцев проведет дополнительное медицинское обследование, когда тот вернется в расположение команды.

Миланов получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Белоруссии (1:0). На 54-й минуте Миланова заменил Ивайло Чочиев. Отметим, что полузащитник московских армейцев не смог покинуть поле самостоятельно – его вынесли врачи на носилках.

- С его слов и со слов доктора сборной Болгарии, вроде все обошлось. Когда он вернется, мы сами проведем дополнительное обследование. Сможет ли он принять участие в матче с «Арсеналом»? Сам Миланов говорит, что ничего серьезного, но более подробно сможем сказать уже после проведенного нами обследования. Доктора сборной связывают травму с переохлаждением. В игровой день в Болгарии резко упала температура воздуха. На фоне перенесенной Георгием инфекции произошло ухудшение самочувствия футболиста прямо на поле. Пока такой ответ мы услышали, - цитирует ТАСС Керимова.

В текущем сезоне Миланов провел за ЦСКА 11 матчей в РФПЛ и забил один гол.