Роналду подписал пожизненный многомиллионный спонсорский контракт

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подписал пожизненный контракт с производителем спортивной экипировки Nike. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на британские СМИ.



Отмечается, что согласно этому соглашению, 31-летний игрок будет получать 24 млн евро в год, а также один млн евро в качестве бонусов. Ранее с компанией Nike аналогичные контракты подписали звезды баскетбола – Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

Роналду – трехкратный обладатель «Золотого мяча», победитель чемпионата Европы (2016), а также Лиги чемпионов (3).