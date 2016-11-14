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Роналду подписал пожизненный многомиллионный спонсорский контракт

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подписал пожизненный контракт с производителем спортивной экипировки Nike. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на британские СМИ.

Отмечается, что согласно этому соглашению, 31-летний игрок будет получать 24 млн евро в год, а также один млн евро в качестве бонусов. Ранее с компанией Nike аналогичные контракты подписали звезды баскетбола – Майкл Джордан и Леброн Джеймс. 

Роналду – трехкратный обладатель «Золотого мяча», победитель чемпионата Европы (2016), а также Лиги чемпионов (3).

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