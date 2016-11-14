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Антонио Силва: Мне нравится, что у меня в России столько фанатов

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Бразильский боец смешанных единоборств Антонио Силва рассказал, как готовился к бою с Иваном Штырковым в Екатеринбурге.

«Россия очень красивая, но тут очень холодно! Мне нравится, что у меня здесь столько фанатов, в 2011 году я встречался с мировой легендой Федором Емельяненко, и сейчас я тренируюсь, чтобы встретиться с Иваном.

После боя с Федором я отдохнул две недели и начал тренироваться, все остальное время я провел в тренировках с отличными спортсменами», – приводит AllBoxing.ru слова бразильца.

Напомним, бой Штырков – Силва пройдет 18 ноября в рамках международного турнира по профессиональному боксу и смешанным единоборствам, который организован промоутерской компанией «РМК Боксинг Помоушенс» (Titov Boxing Promotions).

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