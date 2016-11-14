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Татьяна Акимова: В спринте больше переживала за то, что замерзну на трассе

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова оценила свое выступление на контрольных стартах сборной России в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени.

– В спринте больше переживала даже не за свое самочувствие, а за то, что замерзну на трассе, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Акимовой. – В Тюмени бежали при морозной погоде. Но мышцы были в нормальном состоянии. Так что всё в порядке.

– Как оцените ход и стрельбу?
– Не совсем еще в этом плане довольна собой. В спринте неплохо отстреляла, допустила лишь одну осечку. По скорости я чувствую, что еще пока разгоняюсь.

Напомним, по итогам сбора в Тюмени Акимова вошла в состав сборной России на международные соревнования в 2016 году. В спринте Акимова заняла второе место, в масс-старте – пятое. Подготовку к сезону команда продолжит на сборе в Бейтостолене (Норвегия).

Добавим, что первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).

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