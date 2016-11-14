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«Ливерпуль» попытается в январе приобрести Турана

Источник:  Don BalonКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Don Balon.

По информации источника, в услугах игрока сборной Турции заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Отмечается, что наставник «красных» рассчитывает приобрести футболиста в январе 2017 года. Ранее Туран заявил, что минувшим летом «Барселона» отказалась продавать его в китайский клуб за 50 млн евро.

В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел на клубном уровне 12 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 28 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2020 года.


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