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Маурисио провел классный час в петербургской школе

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио провел урок по безопасности дорожного движения в школе №578 Приморского района в рамках акции «Видимость на 5!».

Бразилец рассказал о значимости и правилах ношения светоотражающего браслета, которые ученики после раздали жителям микрорайона. Также футболист принял участие в автограф-сессии и вручил подарки победителям тематической викторины.

Напомним, в октябре Маурисио, став участником благотворительного проекта петербургского клуба и «Русфонда», один день работал таксистом и совершил пять поездок. Пассажирами стали победители клубного конкурса.

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