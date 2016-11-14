Маурисио провел классный час в петербургской школе
Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио провел урок по безопасности дорожного движения в школе №578 Приморского района в рамках акции «Видимость на 5!».
Бразилец рассказал о значимости и правилах ношения
светоотражающего браслета, которые ученики после раздали жителям микрорайона. Также
футболист принял участие в автограф-сессии и вручил подарки победителям тематической викторины.
Напомним, в октябре Маурисио, став участником благотворительного проекта петербургского клуба и «Русфонда», один день работал таксистом и совершил пять поездок. Пассажирами стали победители клубного конкурса.
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