Виктория Сливко: Из тихохода превращаюсь в скоростную спортсменку

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свое выступление на контрольных стартах в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени. В спринте Сливко заняла девятое место, в масс-старте – стала седьмой.

– В спринте меня немного не хватило на финише. Руки и ноги «забились», – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Акимовой. – Но от старта к старту буду добавлять. Это показал и масс-старт. В нем ходом я уже чувствовала себя уверенно. Немного не повезло на одном огневом рубеже, где допустила обе осечки.

– Своей формой довольны?

– Да. Раньше говорили, что я «тихоход», но, думаю, все же превращусь в скоростную спортсменку (смеется). Все к этому идет, я вижу прогресс с каждым годом, который, возможно, кто-то не замечает.

Напомним, по итогам сбора в Тюмени тренерский штаб сборной России включил Сливко в состав команды на международные соревнования в 2016 году. Подготовку к сезону сборная России продолжит на сборе в Бейтостолене (Норвегия).

Добавим, что первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).