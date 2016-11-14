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Нурмагомедов заработал на турнире UFC 57 тысяч долларов, Макгрегор – 3,5 млн

Источник:  «Вестник ММА»Комментарии

По итогам турнира UFC 205, который состоялся в Нью-Йорке 13 ноября, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заработал 57 тысяч долларов.

Уроженец Махачкалы одержал победу над американцем Майклом Джонсоном болевым приемом на руку. 

Отметим, что иралндец Конор Макгрегор, который стал двукратным чемпионом мира,  заработал 3,5 млн долларов, победив представителя США Эдди Альвареса.

Полный список гонораров выглядит следующим образом:

1. Конор Макгрегор: $3,590,000 ($3,500,000 за выход на бой, $50,000 бонус «Выступление вечера», $40,000 выплаты Reebok)
2. Тайрон Вудли: $590,000 ($500,000 за выход на бой, $50,000 бонус «Бой вечера», $40,000 выплаты Reebok)
3. Эдди Альварес: $540,000 ($500,000 за выход на бой, $40,000 выплаты Reebok)
4. Фрэнки Эдгар: $400,000 ($190,000 за выход на бой, $190,000 за победу, $20,000 выплаты Reebok)
5. Стивен Томпсон: $350,000 ($270,000 за выход на бой, $50,000 бонус «Бой вечера», $30,000 выплаты Reebok)
6. Крис Уайдман: $285,000 ($275,000 за выход на бой, $10,000 выплаты Reebok)
7. Джоанна Еджейчик: $260,000 ($110,000 за выход на бой, $110,000 за победу, $40,000 выплаты Reebok)
8. Йоэль Ромеро: $215,000 ($130,000 за выход на бой, $30,000 за победу, $50,000 бонус «Выступление вечера», $5,000 выплаты Reebok)
9. Джим Миллер: $151,000 ($61,000 за выход на бой, $61,000 за победу, $9,000 выплата от Тиаго Алвеса за перевес, $20,000 выплаты Reebok)
10. Каролина Ковалькевич: $130,000 ($100,000 за выход на бой, $30,000 выплаты Reebok)
11. Тим Ботч: $123,000 ($54,000 за выход на бой, $54,000 за победу, $15,000 выплаты Reebok)
12. Дональд Серроне: $88,000 (Гонорар выплачен несмотря на отмену боя)
13. Джереми Стивенс: $77,000 ($57,000 за выход на бой, $20,000 выплаты Reebok)
14. Миша Тейт: $60,000 ($50,000 за выход на бой, $10,000 выплаты Reebok)
15. Ракель Пеннингтон: $57,000 ($26,000 за выход на бой, $26,000 за победу, $5,000 выплаты Reebok)
16. Хабиб Нурмагомедов: $57,000 ($26,000 за выход на бой, $26,000 за победу, $5,000 выплаты Reebok)
17. Рафаэль Наталь: $56,000 ($41,000 за выход на бой, $15,000 выплаты Reebok)
18. Тиаго Алвес: $56,000 ($45,000 за выход на бой, $20,000 выплаты Reebok, $9,000 выплата в пользу Джима Миллера за перевес)
19. Майкл Джонсон: $47,000 ($32,000 за выход на бой, $15,000 выплаты Reebok)
20. Лиз Кармуш: $43,000 ($19,000 за выход на бой, $19,000 за победу, $5,000 выплаты Reebok)
21. Висенте Луке: $34,500 ($16,000 за выход на бой, $16,000 за победу, $2,500 выплаты Reebok)
22. Белал Мухаммад: $14,500 ($12,000 за выход на бой, $2,500 выплаты Reebok)
23. Кэтлин Чукагян: $14,500 ($12,000 за выход на бой, $2,500 выплаты Reebok).

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