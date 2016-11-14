Нурмагомедов заработал на турнире UFC 57 тысяч долларов, Макгрегор – 3,5 млн

читайте также

Падение Корешкова, взлет Анкалаева, стабильность Федора. Рейтинг бойцов ММА «Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В ноябрьском рейтинге произошло немало изменений.

Хабиб Нурмагомедов – Майклу Джонсону: Для меня было честью выйти с тобою на ринг Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отметил своего противника на турнире UFC 205 Майкла Джонсона.

Рашид Магомедов потерял десять позиций в рейтинге лучших легковесов мира Российский боец Рашид Магомедов в обновленном рейтинге лучших бойцов легкой весовой категории потерял десять позиций и занимает 26-е место. Это произошло из-за недавнего поражения спортсмена на турнире UFC американцу Бенеилу Дариушу.

Макгрегор решил взять паузу в карьере Чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор принял решение сделать перерыв в профессиональной карьере, чтобы уделить больше времени семье.

Орел из России, цыпленок из Ирландии. Главные события в мире ММА за неделю Главные события в мире боевого спорта – в традиционном еженедельном обзоре «Советского спорта».

Хабиб Нурмагомедов: Меня пытаются прятать от медиа, чтобы еще дальше держать от боя за пояс Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о несправедливом отношении к нему со стороны организаторов турнира UFC 205.

Согласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея Ващенко «Советский спорт» рассуждает, что будет дальше в легком дивизионе UFC и каковы шансы на поединок за пояс у Хабиба Нурмагомедова.

Борис Бурзиев: Бой Макгрегора и Нурмагомедова был бы очень интересен Президент Союза смешанных боевых единоборств России Борис Бурзиев прокомментировал возможность проведения боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Коннором Макгрегором. Он сказал, что такой поединок был бы очень интересным.

Эдди Альварес: Я провел глупый бой Американский боец смешанного стиля Эдди Альварес, нокаутированный ирландцем Конором Макгрегором во втором раунде титульного поединка на турнире UFC 205, критически оценил свои действия в этом бою.

Хабиб дерется раз в 8 лет? Нурмагомедов и Макгрегор провели одинаковое количество боев, начиная с 2008 года Чемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на вызов российского бойца Хабиба Нургмагомедова провести поединок.

Конор Макгрегор: Нурмагомедов дерется раз в восемь лет Чемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на вызов российского бойца Хабиба Нургмагомедова.

Камил Гаджиев: Руководство UFC не жаждет боя Макгрегор - Нурмагомедов Генеральный продюсер промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев сомневается в том, что UFC в ближайшее время организует поединок Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.

Дана Уайт: Постараемся организовать турнир UFC в России Президент UFC Дэна Уайт рассказал о своем намерении организовать турнир по смешанным единоборствам в России.

Конор Макгрегор: Считаю, что UFC должен предоставить мне право участия в управлении промоушеном Чемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор надеется на пересмотр своих взаимоотношений с самым влиятельным промоушеном в мире смешанных единоборств.

Президент UFC: Нурмагомедов очень хочет титульный бой. Мы подумаем об этом Президент UFC Дана Уайт ответил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову на просьбу организовать титульный поединок с его участием.

Рамзан Кадыров: Дорогой брат Хабиб Нурмагомедов выиграл у Джонсона. Просто прелесть! Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире UFC 205.

Хабиб Нурмагомедов: Между раундами сказал Уайту, чтобы он дал мне титульный бой и больше не присылал пустых контрактов Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов надеется в скором времени провести в UFC титульный поединок.

UFC заработал рекордную сумму с продажи билетов на шоу с Макгрегором Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) заработал 17,7 миллионов долларов с продажи билетов на турнир UFC 205. Эта сумма стала рекордной для турниров UFC.

Макгрегор держит слово На долгожданном UFC 205 в Нью-Йорке Конор Макгрегор вошел в историю промоушена.