Де Хеа может перейти в «Реал» за 60 млн евро

Тренерский штаб мадридского «Реала» продолжает проявлять интерес к голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду Де Хеа.

Как сообщает Marca, игрок сборной Испании покинет английский клуб, если за него будет заплачено 60 млн евро. Именно такая сумма отступных прописана в его контракте, который рассчитан до 2019 года. Также сообщается, что голкипер принял твердое решение вернуться в Испанию.

Ранее стало известно, что футболист не перешел в «Реал» летом 2015 года, поскольку представители обоих клубов не успели оформить все нормативные документы.

В нынешнем сезоне 25-летний Де Хеа провел на клубном уровне 17 матчей, пропустил 17 голов и в пяти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает вратаря «МанЮнайтед» в 40 млн евро.

Отметим, что ранее Давид выступал за мадридский «Атлетико».