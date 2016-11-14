Сборная Румынии сыграет с Россией в ослабленном составе

Из 29 футболистов сборной Румынии, вызванных тренерским штабом на товарищеский матч с Россией, в Грозный отправятся лишь 19, сообщает румынский портал Prosport.

Из-за травм и различных повреждений с Россией не сыграют Андрей Иван, Александру Максим, Николаэ Станчу, Ромарио Бензар, Александру Чипчу, Чиприан Тэтэрушану, Овидиу Хобан и Влад Кирикеш. Пятеро из этих футболистов приняли участие в отборочном матче с Польшей, который состоялся 12 ноября.

Напомним, футболисты сборной Румынии в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года крупно проиграли полякам. Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Бухаресте на стадионе «Националь», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Сборная России 10 ноября уступила Катару в товарищеском матче со счетом 1:2. Единственный мяч у россиян забил полузащитник Александр Самедов.

Товарищеский матч Россия - Румыния состоится 15 ноября в Грозном. Игра пройдет на «Ахмат-Арене» в 19:00 мск.