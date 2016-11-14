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«Уфа»: Согласимся на перенос домашних матчей, только если температура будет -20

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не будет переносить домашние матчи в другие города из-за холодной погоды.

- Мы уже привыкли, не в первый раз будем в холод играть, так что переносить матчи не собираемся. Ну только если совсем холодно станет - в районе -20 градусов, - цитирует Газизова ТАСС.

Напомним, что в текущем сезоне у «Уфы» запланировано два домашних матча - с «Оренбургом» (25 ноября) и «Томью» (5 декабря). После 13 туров «Уфа» занимает 13-е место в чемпионате России, в активе команды 16 очков. 

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