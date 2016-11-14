Immortals выиграла турнир iBUYPOWER Masters

Бразильский коллектив Immortals одержал победу на турнире iBUYPOWER Masters 2016 по CS:GO.



В финальном матче бразильцы обыграли команду Cloud9 со счетом 2:1 (16:6 de_cache, 8:16 de_train, 16:12 de_mirage). Immortals за победу в турнире получат 20 000 долларов, а Cloud9 достанется 15 000 долларов.



Четыре сильнейших команды турнира (Immortals, Cloud9, TyLoo, FaZe Clan) получили путевки на Intel Extreme Masters Oakland Season XI, который пройдет с 16 по 20 ноября в городе Окленд, США. Призовой фонд турнира соcтавит 300 000 долларов.



iBUYPOWER Masters 2016 проходил с 12 по 13 ноября в городе Коста-Меса, США. Призовой фонд турнира составил 100 000 долларов.