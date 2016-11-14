Жозе Маурисио: Такие матчи, как с «Тереком», забыть сложно

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2) и участия в школьном классном часе, посвященном безопасности дорожного движения.



- Насколько такие мероприятия помогают психологически готовиться к матчам?

- Вчера была тренировка, сегодня выходной. Это хорошо для головы.

- Игру с «Тереком» уже забыли?

- Такие матчи забыть сложно, потому что мы проиграли, в важных встречах нельзя терять очки. Главное опустошить голову, продолжать работу, у нас отличная команда и тренер, - передает слова Маурисио корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 14 ноября полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио провел урок по безопасности дорожного движения в школе №578 Приморского района в рамках акции «Видимость на 5!».

Матч 13-го тура чемпионата России «Терек» - «Зенит» завершился победой грозненцев – 2:1. На дубль Бекима Балая петербуржцы ответили голом Роберта Мака.

Ближайшую игру сине-бело-голубые проведут 20 ноября дома против «Крыльев Советов». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.