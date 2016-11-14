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Василий Березуцкий: Последнее хорошее поколение, которое у нас выпустилось, это игроки 1979-84 гг. Они еще что-то показывали в Европе

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий считает, что национальной команде следует дать время, поскольку коллектив находится в процессе построения. Также футболист столичного клуба высказался о нынешнем поколении игроков из России. 

Напомним, в последней игре подопечные Станислава Черчесова уступили сборной Катара (1:2), а сам Василий Березуцкий пропустил матч в связи с повреждением. 

«Конечно, я расстроился, что в этот раз не поехал в сборную, но посмотрим, что будет дальше. Я смотрел матч против Катара. Все бывает, надеюсь, в матче против Румынии сборная реабилитируется. Сейчас строится новая команда, поэтому не стоит кого-либо критиковать. Мы должны воздержаться от нелестных комментариев, а, наоборот, поддерживать игроков, а то у нас получается какое-то гнобление футболистов. Все выпады в сторону игроков сборной считаю потрясающей глупостью. Складывается ощущение, что россияне перестали любить сами себя, а начали любить кого-то другого. 

Сборной нужно время. Мы не хотим развивать футбол в течение 18 лет (условно) и что-либо для него делать, но хотим при этом получить высокие результаты, в то время как страны, которые сейчас на ведущих ролях, строят стадионы и меняют стратегию подготовки футболистов. К сожалению, последнее хорошее поколение, которое у нас выпустилось, это игроки 1979-84 гг. Они еще что-то показывали в Европе.

Главная задача на данный момент – развивать детский спорт. В этой сфере мы остались на том же уровне, что и 35 лет назад. Те же самые методики, поля, турниры, когда другие страны поняли, что детский футбол – это прибыльный бизнес, – и шагнули вперед. Если в 2005-2008 гг. мы могли конкурировать, потому что мы готовились в одинаковых условиях, то сейчас нет. 

Как быть? Думать, писать какие-то программы, что, в принципе, тоже особо не делается. Если сейчас что-то и заработает, то результат мы увидим только через 12-15 лет. А для этого во всей России должно быть количество полей, в пять раз превышающее то, что есть сейчас», – цитирует Березуцкого «Чемпионат».

Отметим, что 15 ноября сборная России проведет контрольный матч с командой Румынии. Игра состоится в Грозном и стартует в 19.00 мск.

Голосование: Как завершится матч Россия – Румыния?

Матч

Россия - Румыния

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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