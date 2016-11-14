Александр Тарханов: Черчесов уже должен будет определиться с составом сборной на Кубок конфедераций

Российский тренер Александр Тарханов считает, что тренер Станислав Черчесов в ближайшее время должен определиться с составом на Кубок конфедераций-2017.

- На мой взгляд, сейчас идет этап просмотра футболистов. Сейчас Черчесов уже должен будет определиться, кто может играть, а кто не сможет помочь команде. Думаю, что он уже будет определять состав, кто будет готовиться дальше, во всяком случае, к Кубку конфедераций. Ожидаю, что Черчесов в матче с Румынией посмотрит тех, кого еще не видел в деле. Думаю, что после этого сбора он уже начнет четко определять, кто может играть на уровне сборной, кого вызывать, - цитирует Тарханова «Р-Спорт».

Товарищеский матч Россия - Румыния состоится 15 ноября в Грозном. Игра пройдет на «Ахмат-Арене» в 19:00 мск.