Хабиб Нурмагомедов – Майклу Джонсону: Для меня было честью выйти с тобою на ринг

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отметил своего противника на турнире UFC 205 Майкла Джонсона.



Напомним, поединок между спортсменами завершился победой уроженца Махачкалы болевым приемом на руку.



«Ты очень силен духом, спасибо за поединок. Для меня было честью выйти с тобою на ринг», – написал Нурмагомедов на своей странице в Twitter.

Hey @FollowTheMenace i realized how strong spirit you have in you, thank you for the fight it was an honor to share the Octagon with you.