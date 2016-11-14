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Александр Касперович: За пять месяцев изменить ситуацию в сборной невозможно, но динамика видна

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович поделился ожиданиями в преддверии нового сезона.

- В сборной нет лидера? Опять будем много проигрывать?

- Что мы хотим? За пять месяцев изменить ситуацию? Это невозможно. Но динамика видна. Увеличилась дистанционная скорость. Задачи решаются. Не надо спешить, делать какие-то выводы по первым стартам. Мы не ставим высокие задачи на первых этапах Кубка. Я доволен результатами летнего чемпионата. Все выводы — уже после первых стартов, - цитирует Касперовича «Матч ТВ».

Добавим, что первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция). 

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