Рамос надеется на скорое выздоровление Иньесты

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил надежду, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сможет принять участие в центральном матче 14-го тура Примеры, который состоится 3 декабря.



«Надеюсь, нам удастся сыграть в класико. Нужно упорно работать над возвращением», – обратился Рамос к Иньесте в социальной сети Twitter.

.@andresiniesta8 ¿Entonces nos vemos en #elclásico? Ojalá podamos estar los dos. ¡Seguimos trabajando! — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 12, 2016

Напомним, защитник «Реала» получил травму колена в матче сборных Испании и Албании. Иньеста, в свою очередь, получил серьезное повреждение в игре 9-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (3:2). По оценкам врачей каталонского клуба, полузащитник вернется на поле через два месяца.

Отметим, что по информации газеты AS, Рамос сможет появится на поле уже в дерби с «Атлетико», которое состоится 19 ноября.



