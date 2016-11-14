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Рамос надеется на скорое выздоровление Иньесты

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил надежду, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сможет принять участие в центральном матче 14-го тура Примеры, который состоится 3 декабря. 

«Надеюсь, нам удастся сыграть в класико. Нужно упорно работать над возвращением», – обратился Рамос к Иньесте в социальной сети Twitter.

Напомним, защитник «Реала» получил травму колена в матче сборных Испании и Албании. Иньеста, в свою очередь, получил серьезное повреждение в игре 9-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (3:2). По оценкам врачей каталонского клуба, полузащитник вернется на поле через два месяца.

Отметим, что по информации газеты AS, Рамос сможет появится на поле уже в дерби с «Атлетико», которое состоится 19 ноября.


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