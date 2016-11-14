Валерий Карпин: Думаю, в любом другом клубе Месси также останется лучшим игроком

Эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном уходе из «Барселоны» форварда Лионеля Месси.



«Если говорят, что Лионель Месси может уйти из «Барселоны», значит, может уйти. Почему нет. Думаю, в любом другом клубе он также останется лучшим игроком. Независимо от того, что это будет за чемпионат. Месси сможет забивать так же много и в Англии», – цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, аргентинец выступает за основную команды «Барселоны» с 2004 года. За это время футболист выигрывал вместе с командой чемпионат (8 раз), Кубок (4) и Суперкубок Испании (6), Лигу чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (3), а также клубный чемпионат мира (3).



В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел на клубном уровне 14 матчей, забил 16 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро, а его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.



