День в истории. Михаилу Якушину исполнилось бы 106 лет

15 ноября исполнилось бы 106 лет прославленному советскому футболисту и хоккеисту московского «Динамо», футбольному тренеру Михаилу Якушину. Михаил Иосифович стал чемпионом страны в трех разных видах — футболе, хоккее с шайбой и хоккее с мячом.

В довоенные годы Михаил Якушин считался одним из самых талантливых игроков в СССР. С 1933 по 1944 годы провел в составе футбольного «Динамо» (Москва) 87 игр, забив 40 голов.

Тренерскую карьеру Михаил Иоисифович начал также в динамовском клубе. Именно Якушин является рекордсменом клуба по количеству золотых медалей (шесть) и количеству призовых мест (всего 12 раз при нем бело-голубые оказывались в числе призеров). Также в 1953 году привел команду к победе в Кубке СССР.

Якушин тренировал динамовцев в ходе знаменитого турне по Великобритании 1945 года.

Также Михаил Иосифович работал с тбилисским «Динамо», тренировал ташкентский «Пахтакор» и московский «Локомотив». Дважды занимал пост старшего тренера сборной Советского Союза.