День в истории. Михаилу Якушину исполнилось бы 106 лет
15 ноября исполнилось бы 106 лет
прославленному советскому футболисту и хоккеисту московского «Динамо»,
футбольному тренеру Михаилу Якушину. Михаил Иосифович стал чемпионом страны в
трех разных видах — футболе, хоккее с шайбой и хоккее с мячом.
В довоенные годы Михаил Якушин
считался одним из самых талантливых игроков в СССР. С 1933 по 1944 годы провел
в составе футбольного «Динамо» (Москва) 87 игр, забив 40 голов.
Тренерскую карьеру Михаил
Иоисифович начал также в динамовском клубе. Именно Якушин является
рекордсменом клуба по количеству золотых медалей (шесть) и количеству призовых
мест (всего 12 раз при нем бело-голубые оказывались
в числе призеров). Также в 1953 году привел команду к победе в Кубке СССР.
Якушин тренировал динамовцев в ходе знаменитого турне по
Великобритании 1945 года.
Также Михаил Иосифович работал с тбилисским «Динамо», тренировал
ташкентский «Пахтакор» и московский «Локомотив». Дважды занимал пост старшего
тренера сборной Советского Союза.