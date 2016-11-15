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День в истории. Сергею Брызгалову – 24 года!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

15 ноября свой 24-й день рождения отмечает российский футболист Сергей Брызгалов.

Сергей Брызгалов – воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» (Егорьевск). В сезоне-2009/2010 годах Сергей отыграл один матч за раменский «Сатурн» в молодежном первенстве страны. А в 2010-м в матче третьего тура РФПЛ сыграл против «Ростова».

С 2011 по 2016 года Сергей Брызгалов выступал за московский «Спартак» и «Спартак-2». В составе основной команды Сергей провел 47 матчей и забил один мяч. В сезоне-2012 Сергей Брызгалов стал серебряным призером чемпионата России.

14 июня 2016 года Сергей Брызгалов подписал контракт с «Тереком», рассчитанный на четыре года.

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