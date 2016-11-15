День в истории. Сергею Брызгалову – 24 года!
15 ноября свой
24-й день рождения отмечает российский футболист Сергей Брызгалов.
Сергей Брызгалов
– воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» (Егорьевск). В сезоне-2009/2010 годах Сергей
отыграл один матч за раменский «Сатурн» в молодежном первенстве страны. А в
2010-м в матче третьего тура РФПЛ сыграл против «Ростова».
С 2011 по 2016
года Сергей Брызгалов выступал за московский «Спартак» и «Спартак-2». В составе
основной команды Сергей провел 47 матчей и забил один мяч. В сезоне-2012 Сергей
Брызгалов стал серебряным призером чемпионата России.
14 июня 2016
года Сергей Брызгалов подписал контракт с «Тереком», рассчитанный на четыре
года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически