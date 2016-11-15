Россия – Румыния. Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

Во вторник в контрольном матче футболисты сборной России сыграют с командой Румынии.

Их матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что на прошлой неделе россияне в контрольной игре уступили команде Катара (1:2), а румыны в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 в Бухаресте уступили полякам (0:3).