Россия – Румыния. Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
Во вторник в
контрольном матче футболисты сборной России сыграют с командой Румынии.
Их матч пройдет
в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что на прошлой неделе россияне в контрольной игре уступили команде Катара (1:2), а румыны в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 в Бухаресте уступили полякам (0:3).
Матч
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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