Италия – Германия. Начало текстовой трансляции – 22:45 мск
Во вторник в
товарищеском матче сыграют футболисты сборных Италии и Германии.
Их матч пройдет
в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что на прошлой неделе в матчах отборочного цикла чемпионата мира-2018 итальянцы в гостях разгромили команду Лихтенштейна (4:0), а немцы на выезде сокрушили команду Сан-Марино (8:0).
Матч
Место и дата
15 ноября 22:45, , Текстовая трансляция
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