Италия – Германия. Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

Во вторник в товарищеском матче сыграют футболисты сборных Италии и Германии.

Их матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что на прошлой неделе в матчах отборочного цикла чемпионата мира-2018 итальянцы в гостях разгромили команду Лихтенштейна (4:0), а немцы на выезде сокрушили команду Сан-Марино (8:0).