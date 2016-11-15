ЦСКА – «Автомобилист». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

Во вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют московский ЦСКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Их матч пройдет в Москве в ледовом дворце ЦСКА имени Всеволода Боброва и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 31 матча у ЦСКА было 66 очков. Армейцы занимали второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Автомобилиста» после 30 игр было 34 очка.