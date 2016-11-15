ЦСКА – «Автомобилист». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
Во вторник в
матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют московский
ЦСКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Их матч пройдет
в Москве в ледовом дворце ЦСКА имени Всеволода Боброва и начнется в 19:30 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 31 матча у ЦСКА было 66 очков. Армейцы занимали второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Автомобилиста» после 30 игр было 34 очка.
Матч
Место и дата
15 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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