«Куньлунь» подпишет нападающего Саллинена
«Куньлунь Ред Стар» в ближайшее время заключит контракт с форвардом Томи Саллиненом, сообщает «Чемпионат».
Соглашение с 27-летним игроком будет рассчитано до конца сезона. Саллинен станет седьмым финном в китайском клубе.
Нынешний сезон нападающий начал в составе «Нефтехимика», однако на днях стороны расторгли контракт по взаимному соглашению. В 19 матчах за нижнекамскую команду Саллинен набрал 3 (2+1) очка.
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