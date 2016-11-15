СКА – «Барыс». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
Во вторник в
матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА и
Санкт-Петербурга и «Барыс» из Астаны.
Их матч пройдет
в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию матча.
После 30 матчей у СКА было 76 очков. Армейцы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У «Барыса» после 27 игр было 40 очков.
Матч
Место и дата
15 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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