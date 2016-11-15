СКА – «Барыс». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

Во вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА и Санкт-Петербурга и «Барыс» из Астаны.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 30 матчей у СКА было 76 очков. Армейцы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У «Барыса» после 27 игр было 40 очков.