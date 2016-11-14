Аксель Витсель: Пока не могу сказать, когда болельщики увидят меня в футболке «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не готов гарантировать свой трансфер в «Ювентус», который, как ожидается, состоится в январе 2017 года.



«Пока не могу сказать, когда болельщики увидят меня в футболке «Ювентуса». Возможно в январе, а может быть и летом следующего года.

Что касается тренера, то Массимилиано Аллегри – специалист самого высокого уровня, а Пауло Дибала и Клаудио Маркизио – лучшие игроки в составе туринской команды», – приводит слова Витселя Mediaset Premium.

Напомним, СМИ сообщали, что 31 августа футболист находился в Турине, где проходил медицинское обследование и должен был подписать контракт с «Ювентусом», но переход в итоге не состоялся. Сообщалось, что трансфер заблокировал Мирча Луческу, однако, главный тренер «Зенита» опроверг это сообщение, заявив, что клуб не успел оформить переход другого игрока.

Гендиректор туринского клуба Беппе Маротта, в свою очередь, отметил, что трансфер Витселя «просто отложен». Итальянские издания сообщали, что туринцы попытаются подписать контракт с игроком в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2016/17 футболист провел 18 матчей, забил один гол, отдал две передачи и получил шесть желтых карточек. Соглашение 27-летнего Витселя с «Зенитом» истекает 30 июня 2017 года.













