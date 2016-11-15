КХЛ. СКА – «Барыс», ЦСКА – «Автомобилист» и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
15 ноября
Матч
Место и дата
15 ноября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 ноября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 ноября 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 ноября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 ноября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 ноября 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 ноября 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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