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НБА. «Юта» - «Мемфис», «Клипперс» - «Бруклин» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

Национальная баскетбольная ассоциация

Регулярный чемпионат

15 ноября

Матч

Индиана - Орландо - 85:69 4-ая четверть

Место и дата

15 ноября 03:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция

Матч

Детройт - Оклахома - 76:60 3-ая четверть

Место и дата

15 ноября 03:30, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Йорк - Даллас - 55:45 3-ая четверть

Место и дата

15 ноября 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Орлеан - Бостон - 56:51 Перерыв

Место и дата

15 ноября 04:00, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Хьюстон - Филадельфия - 65:52 2-ая четверть

Место и дата

15 ноября 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Антонио - Майами - 30:19 2-ая четверть

Место и дата

15 ноября 04:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Юта - Мемфис - 0:0 1-ая четверть

Место и дата

15 ноября 05:00, Энерджи Солюшн Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Клипперс - Бруклин

Место и дата

15 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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