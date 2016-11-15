НБА. «Юта» - «Мемфис», «Клипперс» - «Бруклин» и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата НБА.
Национальная
баскетбольная ассоциация
Регулярный
чемпионат
15 ноября
Матч
Индиана - Орландо - 85:69 4-ая четверть
Место и дата
15 ноября 03:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
Матч
Детройт - Оклахома - 76:60 3-ая четверть
Место и дата
15 ноября 03:30, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Йорк - Даллас - 55:45 3-ая четверть
Место и дата
15 ноября 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Орлеан - Бостон - 56:51 Перерыв
Место и дата
15 ноября 04:00, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Хьюстон - Филадельфия - 65:52 2-ая четверть
Место и дата
15 ноября 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Сан-Антонио - Майами - 30:19 2-ая четверть
Место и дата
15 ноября 04:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Юта - Мемфис - 0:0 1-ая четверть
Место и дата
15 ноября 05:00, Энерджи Солюшн Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция