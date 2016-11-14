Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка- : -Нисикори
Хоккей  Торпедо- : -Салават Юлаев
Хоккей  Динамо Рига- : -Ак Барс
Теннис  Маррэй- : -Чилич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Теодор: Прайс сейчас лучший, кажется, что ему все дается легко

Источник:  NHLКомментарии

Бывший голкипер «Монреаля» Жозе Теодор высказался об игре нынешнего вратаря «Канадиенс» Кэри Прайса.

«Кэри отличается от остальных. Когда он здоров, он влияет на команду, как Доминик Гашек в 90-х влиял на «Баффало». Я играл против него. Мы знали, что он обладатель «Везина Трофи», и что у нас нет шанса на победу. Он получал этот приз каждый год (шест раз с 1994 по 2001 годы). Его статистика просто поражала воображение. Он был очень силен…

Сейчас много хороших вратарей, но манера игры Кэри, которую мы видим в каждом матче, заставляет думать, что переиграть его невозможно. С точки зрения техники, психологии, он сейчас лучший. Когда он на поле, то ему все по силам. Он очень гибок, подвижен, кажется, что ему все дается легко», – приводит слова Теодора официальный сайт НХЛ.

Напомним, 29-летний Прайс стал первым голкипером в истории НХЛ, начавшим сезон с десяти побед подряд.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эл Монтойя: Только Дацюк забивал такие голы, как КейнГолкипер «Монреаля» Эл Монтойя высказался о голе форварда «Чикаго» Патрика Кейна в матче команд в регулярном чемпионате НХЛ.Рене Фазель: Деньги на страховку игроков НХЛ – не проблема, мы найдем ихПрезидент ИИХФ Рене Фазель заверил, что Международная федерация хоккея совместно с Международным олимпийским комитетом найдут деньги на страховку игроков НХЛ на время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.Игинла обошел Гретцки по числу матчей в НХЛФорвард «Колорадо» Джером Игинла сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (0:2).«Поднимут ли свитер Андрея Маркова в Монреале?» Пять гвоздей НХЛ (видео)«Поднимут ли свитер Андрея Маркова в Монреале?» Пять гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Восемь мячей Бельгии, четыре очка Мозгова и 43 сэйва Варламова. Главные новости утраВосемь мячей Бельгии, четыре очка Мозгова и 43 сэйва Варламова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра понедельника.«Чикаго» обыграл «Монреаль». Марков набрал два очка, Радулов - одноВ матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:2.«Колорадо» проиграл «Бостону». Варламов отразил 43 броскаВ матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Бостон Брюинз» обыграли «Колорадо Эвеланш» на выезде со счетом 2:0.НХЛ. «Ванкувер» обыграл «Даллас», «Миннесота» победила «Оттаву» и другие матчиВсе матчи игрового дня в Национальной хоккейной лиге на нашем портале.Анисимов сыграет с «Монреалем»Форвард «Чикаго» Артем Анисимов попадет в заявку команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем».Прайс стал первым вратарем в истории НХЛ, начавшим сезон с 10 победГолкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил все 25 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:0).«Наших ребят тащат везде». Владимир Путин – об отъезде игроков на Запад«Наших ребят тащат везде». Владимир Путин – об отъезде игроков на ЗападПохоже, в российском хоккее грядет глобальная реформа. Об отъезде молодых талантливых игроков за рубеж, высказался Президент России.«Радулов плюется и болтает, но «Монреалю» с ним повезло». Пять гвоздей (видео)«Радулов плюется и болтает, но «Монреалю» с ним повезло». Пять гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Кэри Прайс - первая звезда игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате.НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Каролине», «Питтсбург» победил «Торонто» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Аризона» дома уступила «Бостону»Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».Шайба Кузнецова не помогла «Вашингтону» в матче с «Каролиной»Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграли «Вашингтон».«Филадельфия» с Проворовым дома обыграла «Миннесоту»Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту».«Нью-Джерси» продлил серию поражений «Баффало» до четырех матчейХоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Баффало».«Флорида» в овертайме дожала «Айлендерс»Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Йорк Айлендерс».«Тампа-Бэй» дома уступила «Сан-Хосе»Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».

Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
Баффало
Баффалокалендарьстатистика
Жозе Теодор
Жозе Теодорвсе новости
Кэри Прайс
Кэри Прайсвсе новости
Доминик Гашек
Доминик Гашеквсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение