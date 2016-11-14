Жозе Теодор: Прайс сейчас лучший, кажется, что ему все дается легко
Бывший голкипер
«Монреаля» Жозе Теодор высказался об игре нынешнего вратаря «Канадиенс» Кэри
Прайса.
«Кэри отличается от остальных. Когда он здоров, он влияет на команду, как Доминик Гашек в 90-х влиял на «Баффало». Я играл против него. Мы знали, что он обладатель «Везина Трофи», и что у нас нет шанса на победу. Он получал этот приз каждый год (шест раз с 1994 по 2001 годы). Его статистика просто поражала воображение. Он был очень силен…
Сейчас много хороших вратарей, но манера игры Кэри, которую мы видим в каждом матче, заставляет думать, что переиграть его невозможно. С точки зрения техники, психологии, он сейчас лучший. Когда он на поле, то ему все по силам. Он очень гибок, подвижен, кажется, что ему все дается легко», – приводит слова Теодора официальный сайт НХЛ.
Напомним, 29-летний Прайс стал первым голкипером в истории НХЛ, начавшим сезон с десяти побед подряд.