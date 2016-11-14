Найджел Доус: Матч с «Автомобилистом» стал одним из самых сложных в домашней серии

Нападающий «Барыса» Найджел Доус подвел итог домашней серии команды.

Напомним, клуб из Астаны обыграл «Медвешчак» (2:0), «Слован» (5:1) и «Автомобилист» (4:0).

Для начала прокомментируйте игру с «Автомобилистом»?

- Хорошая игра, думаю, мы заслуживали такого завершения домашней серии, мы старались, выкладывались и добыли победу. Это был один из самых сложных матчей в серии, тем более нам очень важны очки, чтобы обеспечить себе место в плей-офф.



- Получается со «Слованом» и «Медвешчаком» было попроще?

- Нет, так я сказать не могу, каждая команда доставила проблем, тем более сейчас все после перерыва, отдохнувшие. Все соперники со своей системой, могут умело контролировать шайбу, играть дисциплинировано. Допустим мы после перерыва выглядели не так свежо, как «Медвешчак», играли медленнее, раскачались только ко второму периоду, а уже потом стали играть опаснее, создавать моменты.

«Барыс» на данный момент занимает 8-е место в Восточной конференции.