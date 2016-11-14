Станислав Черчесов: Моя задача – сделать из молодых игроков вторых Игнашевичей и Березуцких

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне контрольного матча с Румынией рассказал о своей миссии в национальной команде, передает из Грозного корреспондент «Советского спорта».

– Березуцкие и Игнашевтич не сразу появились. Вы думаете Игнашевичу сразу 37 лет было? Я с ним разговаривал, когда принял сборную. Мы хорошо пообщались. Но он принял решение – и нам надо находить других Игнашевичей и Березуцких. Это выпало мне. И я с большим удовольствием это делаю. Нас в свое время делали футболистами. И сейчас моя задача – из молодых сделать вторых Игнашевичей и Березуцких, – сказал специалист.

15 ноября сборная России проведет контрольный матч с командой Румынии. Игра состоится в Грозном и стартует в 19.00 мск.