На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит адвокат в сфере киберправа и глава юридической практики «РосКомСвобода»

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Саркис Дарбинян – адвокат в сфере киберправа и глава юридической практики «РосКомСвобода». Также спикер занимает должность руководителя «Центра защиты цифровых прав» и сопредседателя «Ассоциации пользователей Интернета».



Тема доклада Саркиса Дарбиняна: «Правовое регулирование киберспорта в России». 2016 год отличился столь знаковым для индустрии событием, как внесение компьютерного спорта в официальный реестр спортивных дисциплин РФ. Россия стала одной из первых стран, на государственном уровне поддержавших киберспорт.



Однако до настоящего момента остается немало вопросов, связанных с правовым регулированием киберспорта в России. В том числе — касательно организации официальных online-чемпионатов и принятия букмекерами ставок на eSport.



Именно этих тем коснется в своем докладе Саркис Дарбинян. Им будут рассмотрены реальные случаи из отечественной юридической практики и детально проанализированы последние законодательные проекты о компьютерном спорте. Имея значительный опыт в юридической защите прав владельцев необоснованно заблокированных интернет-ресурсов, спикер поделится наиболее полной информацией о проблеме.



Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.