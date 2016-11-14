Станислав Черчесов: Надеемся, Рамзан Кадыров будет на игре. Мы знаем, как он умеет поддерживать

Василий Березуцкий: Последнее хорошее поколение, которое у нас выпустилось, это игроки 1979-84 гг. Они еще что-то показывали в Европе

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий считает, что национальной команде следует дать время, поскольку коллектив находится в процессе построения. Также футболист столичного клуба высказался о нынешнем поколении игроков из России.