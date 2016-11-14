Станислав Черчесов: Надеемся, Рамзан Кадыров будет на игре. Мы знаем, как он умеет поддерживать
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне контрольного матча с командой Румынии заявил, что хотел бы видеть на матче президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
– Рамзан Ахматович мне не звонил. Но нас встречал Хайдар Алханов (вице-президент «Терека» – Прим. ред.), я общался с Магомедом Даудовым (президентом «Терека» – Прим. ред.). Надеюсь, Рамзан Ахматович будет на игре и поддержит нас. Мы же знаем, как он умеет поддерживать, – сказал Станислав Черчесов.
Напомним, матч с командой Румынии сборная России проведет 15 ноября в Грозном. Начало встречи – 19.00 мск.
Матч
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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