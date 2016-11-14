Рамос восстановился после травмы и сыграет с «Атлетико»

Капитан «Реала» Серхио Рамос сможет выйти в стартовом составе команды в матче 12-го тура примеры с «Атлетико».

30-летний защитник восстановился после травмы, полученной 9 октября в матче за сборную Испании с Албанией (2:0) и приступил к тренировкам в общей группе.

Из-за травмы Рамос пропустил восемь матчей «Реала»: пять – в чемпионате, два – в Лиге чемпионов и один – в Кубке Испании.

До этого он сыграл в девяти матчах команды в сезоне и забил три гола, причем все – головой.

Напомним, матч «Атлетико» – «Реал» пройдет 19 октября на стадионе «Висенте Кальдерон». Начало матча – 22:45 (мск).