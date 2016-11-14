Дмитрий Селюк: В России Месси забудет, как голы забивать

Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, что, если бы нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжил карьеру в чемпионате России, его показатели результативности не поразили бы воображение.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что 29-летний аргентинец отказался продлевать контракт с каталонским клубом, истекающий в июне 2018 года.

«Если вдруг такое произойдет, то не факт, что Месси будет много забивать в РФПЛ. Когда Лео играет, то европейские арбитры его оберегают, ведь понимают, что это великий футболист. В России же такого не будет. Ребята из условного «Амкара» как дадут ему раз пять по ногам, Месси забудет, как голы забивать. А если говорить серьезно, то уверен, что Лео до конца карьеры будет играть в «Барселоне», - цитирует Селюка «Чемпионат».