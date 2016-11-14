Гаджи Гаджиев: Идову какой-то цикл воздержится от поездки в сборную Нигерии и примет решение

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном выступлении защитника Брайана Идову за сборную России.

- Потеря ли Идову для сборной России? Пока еще нет. Приглашение он получил несколько раньше. Брайан подходил с этим вопросом ко мне. Советовался, как ему быть. Я ему сказал, что надо немного потерпеть - и не только потому, что в нашу сборную получишь приглашение. А такое может быть, кстати. Все-таки у нас существует лимит на легионеров, и нам тогда будет сложнее укладываться в него.

Придется выбирать, а нам и сейчас иногда приходится искать решение проблемы. Из-за этого и у него могут возникнуть проблемы с попаданием в состав. Мы ему это объяснили. Думаю, он еще какой-то цикл воздержится от поездки в сборную Нигерии и примет решение, - приводит слова Гаджиева РИА ФАН.

Напомним, в начале ноября Идову был вызван в сборную Нигерии, однако футболист не поехал в расположение команды. В интервью 24-летний защитник заявил, что он не против играть за нигерийцев, но мечтает выступать за Россию.

На счету Идову в сезоне-2016/17 пятнадцать матчей и три желтые карточки. Брайан выступает за пермский «Амкар» с 2010 года.