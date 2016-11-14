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Джампьеро Вентура: Матч со сборной Германии будет далеко не товарищеским

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Германии, который состоится 15 ноября.

«Мы выпустим на поле только тех, кто готов гарантировать команде положительный результат, ведь игра со сборной Германии будет далеко не товарищеской. В этом матче мне важно понять, на что способны итальянские футболисты с психологической точки зрения. Возможно, я слишком жесток, но именно в таких встречах проявляется максимальный уровень», – цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, игра между командами стартует в 22.45 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.


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