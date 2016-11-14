Модрич сообщил о готовности выйти на поле в матче с «Атлетико»
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о своем физическом состоянии перед игрой 12-го тура Примеры с «Атлетико».
«Я полностью восстановился от травмы и готов к мадридскому дерби», – цитирует Модрича AS.
Напомним, игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 19 ноября на арене «Висенте Кальдерон». Начало трансляции – 22.45 мск.
В нынешнем сезоне 30-летний Модрич провел за «сливочных» во всех турнирах 7 матчей и забил один гол.
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