Барбора Стрыцова: Несмотря на пятую победу, переполняют особые чувства

20-я ракетка мира Барбора Стрыцова рассказала об эмоциях после победы в финале Fed Cup над Францией.

«Невероятно. У нас просто нет слов. Мы просто будем праздновать. Меня переполняют особые чувства несмотря на то, что это наша пятая победа.

Удивительный день. Мы добились три победы, и это что-то особенное. День получился непростым, но все закончилось сказочно», – приводит слова Стрыцовой официальный сайт Fed Cup.

Напомним, в воскресенье Стрыцова победила Ализе Корне (6:2, 7:6 (7:4)), после чего счет в матче стал равным (2-2). А в решающем парном матче Стрыцова вместе с Каролиной Плишковой победили в двух сетах Каролин Гарсию и Кристину Младенович (7:5, 7:5).

Добавим, что Чехия стала обладательницей Fed Cup в пятый раз (2011, 2012, 2014, 2015, 2016) за последние шесть лет.