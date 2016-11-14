Борис Майоров: Нельзя вводить для юниоров первые длительные контракты. Это их погубит
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о том, как удержать в России наши молодые хоккейные кадры.
– Ввести первые длительные контракты? Не пойдет, – уверен Борис Майоров. – Это уже было и закончилось скандалом. 17-летних игроков заставляли подписывать длительные договоры на пять лет со своим первым клубом. И в итоге подавляющее большинство из них просто «погибло». Ну много ли 17-летних с ходу пробьется в основной состав команды КХЛ?! От этого отказались…
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