«Томь» планирует погасить долги перед игроками в ноябре

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что клуб рассчитывает изыскать средства для погашения долгов перед футболистами в этом месяце.

Напомним, «Томь» не выплачивала зарплату игрокам в течение нескольких месяцев.

«Мы планируем рассчитаться со всеми долгами в течение ноября. Вся проблема в том, что финансовый и календарный бюджеты верстаются в разное время. Нас заверили, что деньги будут и мы сможем погасить все задолженности», - цитирует Киселева ТАСС.

После 13-ти туров в чемпионате России «Томь» с 8 очками занимает 15-е место.





