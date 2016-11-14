Эл Монтойя: Только Дацюк забивал такие голы, как Кейн
Голкипер «Монреаля»
Эл Монтойя высказался о голе форварда «Чикаго» Патрика Кейна в матче команд в
регулярном чемпионате НХЛ.
«Немногие умеют так играть. Кейн – один из двух. Еще был Павел Дацюк, но он уехал из лиги. Это удивительный гол», – сказал Монтойя.
Напомним, Кейн принес «Чикаго» победу, забросив решающую шайбу в падении. Для 27-летнего американца этот гол стал шестым в сезоне.
«Чикаго» одержал восьмую победу в девяти матчах. При этом команда набирает очки в 11 играх подряд.
Матч
Чикаго - Монреаль - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы:
Форслинг (Хьялмарссон, Крюгер), 12:06 (1:0). Уэбер (Марков, Монтойя), 20:59 (1:1 - бол.). Марков (Гальченюк, Радулов), 22:40 (1:2). Хосса (Тэйвс, Шмальц), 31:29 (2:2). Кейн (Тэйвс), 36:23 (3:2).
Место и дата
14 ноября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция