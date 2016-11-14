Эл Монтойя: Только Дацюк забивал такие голы, как Кейн

Голкипер «Монреаля» Эл Монтойя высказался о голе форварда «Чикаго» Патрика Кейна в матче команд в регулярном чемпионате НХЛ.

«Немногие умеют так играть. Кейн – один из двух. Еще был Павел Дацюк, но он уехал из лиги. Это удивительный гол», – сказал Монтойя.

Напомним, Кейн принес «Чикаго» победу, забросив решающую шайбу в падении. Для 27-летнего американца этот гол стал шестым в сезоне.

«Чикаго» одержал восьмую победу в девяти матчах. При этом команда набирает очки в 11 играх подряд.