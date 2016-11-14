Ольга Вилухина: Сложно было принять такое решение, но мне не удается вернуться на прежний уровень

Российская биатлонистка Ольга Вилухина рассказала о причинах завершения профессиональной карьеры, а также поведала о своих планах на будущее.



«Не нужно заострять внимание на моем уходе. Для меня было сложно принять такое решение. Но я понимала, что мне не удается вернуться на тот уровень, на котором я была. Как только выходила на пик формы, организм давал сбой. Весь сентябрь думала. И, наконец, приняла такое решение. Я не прощаюсь с биатлоном. Безумно люблю его. Но, к сожалению, себя в нем больше не вижу.

Буду следить за ребятами. Как уже говорила раньше, мы сдружились со Светой Слепцовой, поэтому за нее буду переживать больше остальных. Нахожусь в поиске. Хотела бы быть востребованной и на гражданке. В любом случае хочу найти себе такое занятие, которое будет меня заряжать так, как заряжал биатлон все эти годы, – призналась Вилухина в эфире «Матч ТВ».



На Играх в Сочи Вилухина завоевала две серебряные медали – в эстафете и спринте. В ее копилке также бронзовая медаль чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионата мира по летнему биатлону. Также Вилухина является трехкратной чемпионкой России.



Отметим, что Кубок мира по биатлону стартует 25 ноября в Эстерсунде.



