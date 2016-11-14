Агент Петреску: Дан не получил от «Кубани» ни рубля, мы подаем заявление в палату РФС

Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу прокомментировал ситуацию с задолженностью клуба перед его клиентом.

– На данный момент ни одного рубля не заплачено ни Петреску, ни его помощникам, – сказал Пырнэу «Советскому спорту». – Их заработная плата должна была поступить до 1 ноября.

Мы будем действовать в рамках закона, будем подавать заявление в палату по разрешению споров РФС, если со стороны клуба не будет никаких конструктивных действий. Процесс запущен, юристы занимаются.

Далее палата установит законные сроки погашения долгов. Если и это не поможет, есть УЕФА, ФИФА. Мы настроены решительно. Ну а как иначе, если человек отработал четыре месяца и не получил за это ни рубля? Это нормально?

Дан Петреску отработал Краснодаре четыре месяца. На его место с приставкой «и.о.» назначили Евгения Калешина. После победы в Петербурге над «Зенитом-2» (4:0) этот тренер говорил, что в «Кубани» не все так плохо, как считается.

– Слухи о нашей смерти сильно преувеличены, – сказал тогда Калешин. А форвард «Кубани» Спартак Гогниев убеждал корреспондента «Советского спорта в Санкт-Петербурге», что ему и партнерам пообещали деньги в ближайшее время.

Губернатор Краснодарского края нашел клубу нового инвестора, им стала компания ОТЭКО, занимающаяся перевозкой нефти и газа. Главным тренером назначили Николая Южанина, и команда оторвалась от зоны вылета, где была еще месяц назад.