Игорь Ларионов: Фетисов и Касатонов не приехали, поэтому сам попросился в оборону

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов объяснил, почему в матче легенд НХЛ играл на позиции защитника.

Напомним, в игре, которая была посвящена введению новых игроков в Зал славы НХЛ, Ларионов сыграл в команде Эрика Линдроса, которая победила команду Берье Сальмина (8:7).

– Сам попросился в оборону, – сказал Ларионов. – Из-за того, что не приехали Слава (Фетисов) с Алексеем (Касатоновым), у нас не хватает защитников. Приходится за них играть мне. Что, впрочем, не так сложно, когда твой партнер – Пол Коффи.

– А почему без шлема-то играете?

– Так я все ветеранские матчи играю без шлема. Только раз НХЛ заставила надеть шлем, а так – всегда без него. Здесь же щелчки верхом запрещены правилами, можно только кистевыми бросками атаковать. Ребята все в возрасте и, прямо скажем, не все в такой форме, чтобы сильно бросать.