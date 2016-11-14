Гризманн получил травму и может пропустить матч с мадридским «Реалом»

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн, защищая цвета национальной команды, получил травму в игре отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Швеции (2:1).

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, после прохождения медицинского обследования у игрока была диагностирована гематома на левой ноге. Отмечается, что в ближайшее время нападающий приступит к курсу восстановления. Об участии Гризманна в матче с «Реалом», который состоится 19 ноября в рамках 12-го тура Примеры, станет известно позднее.



В нынешнем сезоне 25-летний нападающий «Атлетико» провел на клубном уровне 14 матчей, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.



Отметим, что в сборной Франции уже заявили о том, что Гризманн пропустит встречу с командой Кот д'Ивуаром.