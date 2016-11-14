Гризманн получил травму и может пропустить матч с мадридским «Реалом»
Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн, защищая цвета национальной команды, получил травму в игре отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Швеции (2:1).
Как сообщает официальный сайт испанского клуба, после прохождения медицинского обследования у игрока была диагностирована гематома на левой ноге. Отмечается, что в ближайшее время нападающий приступит к курсу восстановления. Об участии Гризманна в матче с «Реалом», который состоится 19 ноября в рамках 12-го тура Примеры, станет известно позднее.
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий «Атлетико» провел на клубном уровне 14 матчей, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
Отметим, что в сборной Франции уже заявили о том, что Гризманн пропустит встречу с командой Кот д'Ивуаром.
Матч
Голы
Форсберг 54 (0:1). Погба 58 (1:1). Пайе 65 (2:1).
Состав
Франция: Льорис, Эвра, Варан, Косьельни, Сидибе, Пайе, Сиссоко, Погба, Матюиди, Гризманн (Канте, 87), Жиру
Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинсон, Гранквист, Крафт, Дурмаз (Янссон, 86), Йоханссон, Экдаль (Хильемарк, 67), Тойвонен, Гуидетти (Телин, 72), Форсберг
Предупреждения:
Погба, 89; Льорис, 90 - Крафт, 56; Хильемарк, 76
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
11 ноября 22:45, Стад де Франс, Текстовая трансляция